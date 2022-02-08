08 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-директору челябинского аэропорта смягчили приговор за мошенничество в сфере страхования

Челябинский областной суд изменил приговор в отношении бывшего генерального директора АО "Челябинское авиапредприятие" Андрея Осипова, осужденного к 3 годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения.

"Суд апелляционной инстанции уменьшил размер ущерба причиненного страховой компании преступными действиями Осипова и снизил наказание до 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 11 месяцев", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Осипов был задержан 3 марта 2021 года сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест. В ноябре суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу Осипову из-за нарушений условий отбывания наказания.

По версии следствия, в 2019- году Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.

Прокурор настаивал на ужесточении наказания, а адвокат просил оправдать Осипова.

Теги: аэропорт, Андрей Осипов, мошенничество,



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