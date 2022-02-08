Сноубордист Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

"Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", — цитирует слова спортсмена "Матч ТВ".

Уайлд официально объявил, что завершает карьеру 👋



Медаль в Пекине есть – теперь можно честно уйти на покой в 35 лет. Вик, тысячекратное спасибо 🤩



Мы помним, как волшебно это было в Сочи. И будем помнить твой подвиг сегодня 🥇🥇🥉 pic.twitter.com/orv0gOsrDj — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022

35-летний Уайлд родился в США. Перед Олимпийскими играми в Сочи 2014 года он был натурализован Россией. На тех соревнованиях Вик (согласно российским документам — Виктор Айван Вайлд) победил в параллельных слаломе и гиганте. Медаль в Пекине стала для него третьей на Олимпиадах.

После сегодняшнего финиша Уайлд не сдерживал эмоций.