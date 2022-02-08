08 Февраля 2022
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Спорт В России
Вик Уайлд на Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Maja Hitij / Getty Images

Сноубордист Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

"Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", — цитирует слова спортсмена "Матч ТВ".

35-летний Уайлд родился в США. Перед Олимпийскими играми в Сочи 2014 года он был натурализован Россией. На тех соревнованиях Вик (согласно российским документам — Виктор Айван Вайлд) победил в параллельных слаломе и гиганте. Медаль в Пекине стала для него третьей на Олимпиадах.

После сегодняшнего финиша Уайлд не сдерживал эмоций.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, сноуборд, Вик Уайлд, параллельный гигант, бронзовая медаль



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Ранее 08.02.2022 11:05 Мск Сноубордист Уайлд завоевал бронзу в параллельном гиганте на Олимпиаде в Пекине


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