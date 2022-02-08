08 Февраля 2022
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале не вернут QR-коды, но подумают о продлении дистанта в школах

На Среднем Урале, несмотря на ежедневный рост заболеваемости ковидом, не собираются возвращать QR-коды в торговых центрах и других общественных местах. Вместе с тем, вопрос с продлением дистанта для школьников пока не решен.

Как заявил на брифинге во вторник вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, на сегодня планов по возвращению QR-кодов в регионе нет.

"Омикрон серьезно отличается от предыдущих штаммов по скорости распространения. Соответственно, и тактика борьбы с ним совершенно другая. На сегодняшний день мы не планируем возвращения QR-кодов", - сообщил Креков.

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, что касается дистанта в учебных заведениях, в его ведомстве ежедневно следят за ситуацией.

"Уже пять учебных дней дети находятся в режиме дистанта, и мы видим положительные изменения. У детей, находящихся на дистанте, темпы прироста заболеваемости в полтора раза ниже, чем у тех, кто остается в школах. Пока наше предложение – до конца этой недели продолжить дистант. А дальше, с учетом эпидситуации, принимать решение", - рассказал Козловских.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 5 тысяч 245 новых случаев коронавируса. Это рекорд – раньше суточный показатель заболеваемости в регионе не превышал 5 тысяч.

Теги: QR-коды, дистант, Креков



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