08 Февраля 2022
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Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми будут проводить испытания детской вакцины от коронавируса

В Пермском крае будут проводить клиническое исследование вакцины "КовиВак" для детей, сообщают "Новые известия".

Испытания будут проходить в городской детской клинической поликлинике №5 в Перми. Разрешение от Минздрава центром им. Чумакова РАН уже получено. Испытание вакцины будет проходить в форме двойного слепого плабецо-контролируемого рандомизированного исследования по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности.

Помимо Прикамья исследования также будут проходить в Электростальской центральной городской больнице в Московской области, Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Санкт-Петербурге, Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой.

В исследовании примут участие 1050 детей. Какого именно возраста будут добровольцы, не указывается.

Теги: вакцина от коронавируса, дети, испытания



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