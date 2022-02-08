08 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
(2022) | Фото: Транснефть – Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на реке в Тюменской области 

АО "Транснефть – Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) c целью проверки готовности и отработки действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в условиях ледостава. Тренировочное мероприятие было организовано на подводном переходе основной и резервной ниток магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк через р. Киргаз (Тюменская область).

В УТЗ приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы линейной производственно-диспетчерской станции "Кедровая" и центральной ремонтной службы Тобольского управления магистральных нефтепроводов – всего около 50 человек. 

Согласно сценарию было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участке магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк в районе подводного перехода через реку.  Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководителей подразделений и службу безопасности Тобольского УМН, а также контрольные и надзорные организации.

Применение средств ликвидации аварийных разливов нефти осуществлялось на двух рубежах. Для локализации "разлива" на рубежи в расчетное время прибыли колонны участка аварийно-восстановительных работ. Ширина реки в местах проведения работ составила 30 м, глубина – до 1,3 м, толщина льда – 0,6 м. На обоих рубежах было установлено 120 м боновых заграждений в зимнем исполнении, использованы нефтесборщики, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора "нефти", ледорезное оборудование и шанцевый инструмент. 

Условный разлив был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод). Условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации. 

Теги: Транснефть – Сибирь, учения



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