На вокзале в Златоусте работник получил травму

В Златоусте на железнодорожном вокзале работник получил травму. Мужчину госпитализировали в больницу. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 8 февраля в столярной мастерской, расположенной в здании вокзала. По предварительным данным, 48-летний плотник при производстве работ на пилораме получил травму.

АВ ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.