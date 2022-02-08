В Троицком лесу возводят забор из профлиста вокруг вырубленной поляны

Вокруг вырубленной посреди Троицкого леса поляны застройщик возводит капитальный забор из профлиста. Предыдущие заборы – из сетки и из прутьев – эко-активисты сносят.

Также строители занимаются корчеванием пней от срубленных деревьев и другой подготовкой площадки к строительным работам.

Между тем, местные жители и активисты пытаются добиться от властей решения об остановке застройки. "Власти все ждут политического решения нашего вопроса. Вчера начальник местного УВД говорил, что нет команды сверху", - говорится в сообщении паблика "За сохранение Троицкого леса".