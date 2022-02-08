Дворник погиб от упавшей с крыши глыбы льда в Петербурге

Дворник погиб от упавшей с крыши глыбы льда в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Труп гражданина Узбекистана был обнаружен на Большом Сампсониевском проспекте вечером 7 февраля. 29-летний мужчина проходил мимо дома, когда с крыши скатилась льдина, пишет Regnum.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда, сообщает РИА Новости.

В январе городская прокуратура начала проверку качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

В городе за месяц (с 15 декабря по 18 января) травмы из-за падения гололеда или падения наледи получили более 3 тыс. человек. Эти данные содержатся в ответе городского комитета по здравоохранению в ответ на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко").