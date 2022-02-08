В Казахстане будет кратно повышен налог на майнинг – Токаев

В Казахстане, который занимает второе место в мире по майнингу криптовалют, кратно повысят налоги на этот вид деятельности, также майнеры должны будут получить лицензию, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что для майнеров будут отдельные тарифы на электроэнергию, также от них потребуют запускать проекты зеленой энергетики.

Планируется найти, проверить и поставить на учет все майнинговые фермы. К 1 апреля правительство должно подготовить механизмы по реализации всех этих планов.

Напомним, Центральный банк России предложил полностью запретить в России (третье место в мире по майнингу) майнинг и операции с криптовалютами. Впрочем, в правительстве не все придерживаются такого мнения. Например, в Минфине предлагают просто взять отрасль под контроль. Ожидается, что решение по судьбе майнинга и криптовалют в России будет принято в ближайшее время.