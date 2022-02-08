08 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Значок &quot;трибуна поэта&quot; (2022) | Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

В Екатеринбурге запустят продажу значков "Трибуна поэта"

Ставшую известной в Екатеринбурге скульптуру "Трибуна поэта", которую 15 декабря открыли в парке Маяковского, теперь сможет приобрести любой желающий, но в уменьшенном формате. Значки с символом свободы поэтического слова собирается запустить в производство, а позднее и в продажу, художник, архитектор и автор композиции Эдуард Кубенский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекс", который является одним из организаторов культурного фестиваля "ЧО".

Значок "трибуна поэта"(2022)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

Напомним, что именно во время данного фестиваля в конце прошлого года "Трибуна поэта" и была установлена, а позднее огорожена забором в целях безопасности. Во время открытия "Трибуну поэта" испытали поэты и чтецы, а также обычные горожане, случайно проходившие мимо.

"Значок, вырезанный лазером из алюминиевого листа толщиной 2 мм, представляет собой копию чертежа разреза "Трибуны поэта" (с учетом фундамента) в масштабе 100х1. Он фиксируется на любой элемент одежды с помощью обычного крепежа-иголки. Значок предназначен для поэтов и всех, кто не боится выражать свои мысли вслух. Однако носящий его должен помнить девиз проекта: "Трибуна поэта — никакой политики", - рассказали в пресс-службе.

Значок "трибуна поэта"(2022)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"
Значок "трибуна поэта"(2022)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

На данный момент возможно только оформить предзаказ. В продажу запустить значки планируется только 15 февраля. Стоимость мини-скульптуры на булавке составляет 300 рублей.

Напомним, что изначально, еще восемь лет назад, арт-объект был придуман для размещения перед Центральной библиотекой имени Белинского, однако по техническим причинам так и не был реализован. Планируется, что на презентации, помимо рассказа об объекте от художника и организаторов фестиваля, пройдут публичные чтения стихотворений от известных горожан. В чтениях также сможет принять участие любой желающий, пришедший на мероприятие.

Значок "трибуна поэта"(2022)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

Теги: трибуна поэта, значок, фестиваль ЧО, скульптура, продажа



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