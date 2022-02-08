Ряд больниц Пермского края попались на нарушении "антиковидных" мер

В Пермском крае несколько больниц попались на несоблюдении "антиковидных" мер безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проведенная специалистами проверка выявила нарушения на 116 объектах. В их числе объекты торговли, заведения общепита, заведения, оказывающие образовательные и транспортные услуги, а также медицинские учреждения. Список ведомство опубликовало на своем сайте.

Среди нарушителей - "Чусовская районная больница имени Любимова". В ней не проводятся исследования на коронавирус всех экстренных пациентов, поступивших в стационар. Другие нарушители - больница №4 в Губахе, больница №4 в Кизеле, больница №4 в Гремячинске, психиатрическая больница в Березниках, чердынская районная больница, еловская центральная районная больница - имеют проблемы либо с отметками о социальной дистанции, либо с дезинфекцией и проветриванием помещения.

Всего с 24 января по 7 февраля было проверено 592 организаций. Нарушителей ждут штрафы.