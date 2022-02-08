На Среднем Урале впервые выявлено свыше 5 тысяч случаев ковида за сутки

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 5 тысяч 245 новых случаев коронавируса. Это очередной рекорд – раньше суточный показатель заболеваемости в регионе не превышал 5 тысяч.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (1 тыс. 699 заболевших) и других муниципалитетов. На сегодняшний день в Свердловской области официально выявлено 257 тысяч 103 случая ковида.

По данным оперштаба, за сутки в регионе было выписано 569 человек и скончались 14 заболевших COVID-19. Общее число выписанных достигло 197 тысяч 513 человек, умерли 10 тысяч 84 свердловчанина.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в УрФО составляет от 58% до 71,6% в зависимости от региона.