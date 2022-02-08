08 Февраля 2022
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко назвал сообщения о направлении белорусских военных в Сирию фейком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком информацию о направлении белорусских военных в Сирию.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию", - сообщил он.

"Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

7 февраля сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией, которое предусматривает отправку в Сирию белорусских военных с гуманитарной миссией. Речь шла о проекте российско-белорусского соглашения по этому поводу, передает "Интерфакс".

В нем упоминалось официальное приглашение Дамаска к Минску направить в Сирию белорусский воинский контингент для участия в гуманитарных мероприятиях. Там подчеркивалось, что контингент численностью до 200 человек разместится на российских базах и будет в оперативном подчинении у российских военных, оставаясь под командованием уполномоченного органа белорусской стороны.

Теги: лукашенко, военные, сирия



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