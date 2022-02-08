Лукашенко назвал сообщения о направлении белорусских военных в Сирию фейком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком информацию о направлении белорусских военных в Сирию.
"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию", - сообщил он.
"Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
7 февраля сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией, которое предусматривает отправку в Сирию белорусских военных с гуманитарной миссией. Речь шла о проекте российско-белорусского соглашения по этому поводу, передает "Интерфакс".
В нем упоминалось официальное приглашение Дамаска к Минску направить в Сирию белорусский воинский контингент для участия в гуманитарных мероприятиях. Там подчеркивалось, что контингент численностью до 200 человек разместится на российских базах и будет в оперативном подчинении у российских военных, оставаясь под командованием уполномоченного органа белорусской стороны.