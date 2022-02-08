Строители изменили движение по Объездной из-за строительства эстакады к автовокзалу "Золотой"

Строительство эстакады к новому автовокзалу "Золотой" в Екатеринбурге снова привело к затруднению движения на Объездной. Согласно информации в "Яндекс.Картах", строители перенесли блоки на дорожном участке, из-за чего сегодня там образовалась пробка.

С сегодняшнего утра водителям, направляющимся от переулка Базовый к улице Московская, придется ехать по встречной полосе. До этого же по встречной было организовано движение от улицы Московской к торговому центру "Леруа Мерлен".

Помимо Объездной, пробка образовалась и на участке Белинского возле метро Ботаническая, а скорость движения была снижена до 20 км/ч. Напомним, что ранее из-за работ возле будущего нового автовокзала движение троллейбусов также шло с задержками.

"Золотой" транспортный узел площадью около 308 тыс.м. будет включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

На церемонии закладки золотых слитков губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что новое сооружение сможет удивить гостей города, прибывших на Универсиаду-2023, и привлечь их внимание к уникальным объектам Екатеринбурга.