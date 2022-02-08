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Экономика СЗФО В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Мурманский депутат посоветовал искать макароны подешевле в интернете, если не устраивает "обдиралово" в магазине

В соцсетях и СМИ обсуждают совет зампреда Мурманской областной думы Евгения Никоры ("Единая Россия") покупать макароны подешевле.

К депутату обратился местный житель, который прислал фотографию ценника на отечественные макароны в одном из магазинов федеральной торговой сети. И попросил повлиять на торговые сети с целью снижения цен на продукты. Мужчина назвал ценовую политику продовольственных магазинов "настоящим обдираловом".

В ответ Никора посоветовал просто поискать макароны подешевле, так как жаловаться в ФАС на торговую сеть нет смысла – она "не занимает доминирующего положения на розничном рынке региона" (отметим, что ФАС иногда проводит проверки завышения цен сетями даже в отдельно взятом населенном пункте, так что жалобы вполне возможны и эффективны).

Журналистам Никора заявил, что сам приобретает продукты длительного хранения в интернете, поэтому совет был чисто утилитарный.

"Посмотрите, пожалуйста, вопрос, на который я отвечал. Из контекста понятно, что я порекомендовал минимальные цены на данный продукт, который самостоятельно нашел. Я и сам иногда покупаю продукты длительного срока хранения на подобных площадках (кофе, чай, приправы, и т. д.). Так что ответ был вовсе не шуточный", - заявил депутат радиостанции "Говорит Москва".

Перед выборами год назад этот же парламентарий занимался контролем над ценами на "борщевой набор", требуя следить за стоимостью продуктов во всех магазинах.  

Никора, который сам закупает продукты в интернете, работал на "Кольской атомной электростанции", неоднократно избирался депутатом областной думы, также был замгубернатора региона, главой администрации Мурманска.

Теги: евгений никора, депутат, макароны, фас, цены



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