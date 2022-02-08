08 Февраля 2022
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Спорт
Вик Уайлд (2022) | Фото: Reuters / Mathieu Belanger

Сноубордист Уайлд завоевал бронзу в параллельном гиганте на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

В заезде за третье место спортсмен из России опередил итальянца Роланда Фишналлера.

35-летний Уайлд родился в США. Перед Олимпийскими играми в Сочи 2014 года он был натурализован Россией. На тех соревнованиях Вик победил в параллельных слаломе и гиганте. Медаль в Пекине стала для него третьей на Олимпиадах.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, сноуборд, Вик Уайлд, параллельный гигант, бронзовая медаль



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