Сноубордист Уайлд завоевал бронзу в параллельном гиганте на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

В заезде за третье место спортсмен из России опередил итальянца Роланда Фишналлера.

ААААААААА! УАЙЛД! НУ КАКОЙ ЖЕ КРАСАВЧИК 🥉🥉🥉



В малом финале сделал опытнейшего 41-летнего Фишналлера. Бронзовая медаль у Вика. МОЛОДЕЦ 💪💪💪



Отличная последняя Олимпиада 🤩 pic.twitter.com/AMfftuITaS — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022

35-летний Уайлд родился в США. Перед Олимпийскими играми в Сочи 2014 года он был натурализован Россией. На тех соревнованиях Вик победил в параллельных слаломе и гиганте. Медаль в Пекине стала для него третьей на Олимпиадах.