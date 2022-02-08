08 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

Захарова: США подогревают истерику Японии вокруг Курил

Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда. Она подогревается. Кем? Определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил", - продолжила представитель российского дипведомства.

Дипломат отметила, что "Соединенные Штаты Америки за десятилетия сделали Японию из самостоятельного государства государством зависимым".

Захарова подчеркнула, что США выгодно "держать этот вопрос на плаву", потому что "этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией".

Ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над "северными территориями", то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу. Также, по его словам, России и Японии давно пора заключить мирный договор, сообщает Regnum.

Теги: мария захарова, япония, курилы



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