08 Февраля 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Петиция за отставку Кадырова собрала 100 тысяч подписей за два дня

Петиция оппозиционера Ильи Яшина за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни собрала за два дня более 100 тыс. подписей на сайте Change.org. Петиция адресована президенту России.

"Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет. За это время он превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают", - говорится в тексте петиции.

Яшин ставит Кадырову в вину преследование силовиков из других регионов, создание персональной армии, угрозы в адрес журналистов, правозащитников, угрозы "кровной мести", а также плачевное состояние экономики, что, по словам автора петиции, признал и сам глава республики.

"Очевидно, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим", - говорится в петиции.

Между тем, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что серьезно петицию во власти никто рассматривать не будет. "Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - сказал Песков.

Теги: рамзан кадыров, петиция, оставка, илья яшин



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