Рабочий на месторождении "Роснефти" в Тюменской области погиб при разрушении нефтепровода

Уточнены обстоятельства гибели рабочего на месторождении "Роснефти" в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

По версии следствия, около 23.00 6 февраля во время установки временного герметизирующего устройства на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения разрушился трубопровод, в котором под высоким давлением и температурой находилась нефтесодержащая жидкость. Погиб 36-летний трубоукладчик, его коллега-ровесник с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в ОКБ №3 Тобольска, где он сейчас лечится. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В "РН-Уватнефтегазе" Накануне.RU сообщили, что компания окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшего сотрудника. Пострадавший работник направлен в больницу, где получает квалифицированную медицинскую помощь.

"В настоящее время оперативные службы предприятия проводят ряд необходимых мероприятий, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", - уточнили в организации.