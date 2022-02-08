Рабочий на месторождении "Роснефти" в Тюменской области погиб при разрушении нефтепровода

08 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

Рабочий на месторождении "Роснефти" в Тюменской области погиб при разрушении нефтепровода

Уточнены обстоятельства гибели рабочего на месторождении "Роснефти" в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

По версии следствия, около 23.00 6 февраля во время установки временного герметизирующего устройства на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения разрушился трубопровод, в котором под высоким давлением и температурой находилась нефтесодержащая жидкость. Погиб 36-летний трубоукладчик, его коллега-ровесник с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в ОКБ №3 Тобольска, где он сейчас лечится. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В "РН-Уватнефтегазе" Накануне.RU сообщили, что компания окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшего сотрудника. Пострадавший работник направлен в больницу, где получает квалифицированную медицинскую помощь.

"В настоящее время оперативные службы предприятия проводят ряд необходимых мероприятий, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", - уточнили в организации.

Теги: Уватский район, РН-Уватнефтегаз, рабочий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2022 20:17 Мск В Тюменской области на месторождении "Роснефти" погиб рабочий


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3456

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети