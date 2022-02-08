В Екатеринбурге экс-главу турфирмы "Европа" отдали под суд

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела бывшей главы турфирмы "Европа". Ее обвиняют в хищении денег под видом реализации турпутевки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 52-летняя женщина зарегистрировала туристическое агентство, в котором являлась единственным участником, и назначила себя директором общества. Однако весной 2020 года данное юридическое лицо было исключено из Единого государственного реестра как недействующее.

Осенью 2021 года к директрисе обратилась знакомая для приобретения туристической путевки для нее и матери в турецкий Стамбул. После этого глава турфирмы внесла в бланк квитанции к приходному кассовому ордеру недействующего юрлица сведения о путевке, потребовав от подруги частичную оплату тура. Последняя отдала мошеннице 59 тысяч рублей, а та вместо оказания услуги потратила все деньги на себя. В результате клиентка осталась и без денег, и без турпутевки.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что полиция до сих пор ищет пострадавших от экс-главы турфирмы "Европа".