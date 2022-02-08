В деле о массовой смерти пациентов после рентгена с барием в Петербурге два новых фигуранта

В деле о массовой смерти пациентов после рентгена с барием в Санкт-Петербурге появились два новых фигуранта. Обвинение по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) предъявлено двум заместителям главного врача СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1".

Напомним, ранее обвинение было предъявлено главному врачу центра, заведующей отделением лучевой диагностики и старшей медсестре.

Следствие считает, что в центре "на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств". В результате в декабре и январе скончались семь пациентов, проходивших обследование.