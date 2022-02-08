08 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
графитовая пыль, поселок Муслюмово, (2022) | Фото: общественное объединение &quot;Эко-Standart&quot;

Жители южноуральского поселка пожаловались на загрязнение почвы и воздуха графитовой пылью

Жители поселка Муслюмово в Челябинской области пожаловались на "экологическое бедствие" из-за предприятия, которое занимается переработкой отходов промышленных предприятий, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "Эко-Standart".

Речь идет о предприятии "Промуглеродпроект", где производят искусственный графит и другие полуфабрикаты из графита. Общественники выехали на место, где выявили нарушения при складировании и переработке отходов.

"Предприятие закупает отходы от производства электродов с завода "ЧЭМК" и отходы графитовой пыли от "Донкарбграфит". Отходы доставляются в поселок Муслюмово на производство. При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участков граждан, а отходы просто складируют на неизолированный площадке и под открытым небом", - рассказали общественники.

графитовая пыль, поселок Муслюмово,(2022)|Фото: общественное объединение "Эко-Standart"

В результате отходами загрязняются земли, грунтовые воды и воздух. Общественники намерены направить всю информацию в региональное минэкологии для проведения внеплановой проверки. Также они направят запрос в Росприроднадзор об аннулировании выданных лицензий на транспортировку и переработку отходов из-за нарушений природоохранного законодательства.

графитовая пыль, поселок Муслюмово,(2022)|Фото: общественное объединение "Эко-Standart"

Теги: графит, пыль, экология,



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