08 Февраля 2022
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Роспотребнадзоре прогнозируют новую волну COVID-19 весной

Спад заболеваемости коронавирусом в России произойдет к началу марта, считает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

По его прогнозу, весной – в марте-апреле - можно ожидать еще одного подъема заболеваемости.

"Он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", - цитирует Щелканова пресс-служба правительства Приморского края.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит к середине февраля, а возможно и раньше.

Напомним, эксперты не исключают, что число заболевших COVID-19 в России может достигнуть уровня 200 тыс. новых случаев в сутки в течение февраля.

Теги: коронавирус, новая волна, роспотребнадзор



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