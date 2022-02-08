Мэрия Оттавы запросила подкрепление для "подавления" протестующих

Власти канадской столицы больше не рассчитывают справиться с протестом своими силами. Мэр Оттавы Джим Уотсон направил письма главе провинции Онтарио Дугу Форду и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в которых говорится, что протест превратился в “осаду нашего центра города”, он просит провинциальные и федеральные правительства “немедленно направить дополнительных сотрудников”.

“Учитывая масштабы армады больших грузовиков, занимающие центр нашего города, мы обращаемся к вам сегодня с просьбой помочь городу обеспечить безопасность 1800 офицеров для подавления восстания (to quell the insurrection), которое полицейская служба Оттавы не в состоянии сдержать”, - написал Уотсон в письме.

Мэр Оттавы запрашивает, в частности, тысячу полицейских, 600 сотрудников по охране общественного порядка, 100 следователей и 100 вспомогательных гражданских сотрудников.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство готово оказать дополнительную поддержку полиции Оттавы.

Городской совет Оттавы также проголосовал в понедельник за то, чтобы попросить провинцию принять закон, который позволил бы правительству взимать плату с протестующих за расходы на демонстрации. Полиция Оттавы оценивает затраты на охрану порядка во время протестов в 2,2 миллиона долларов в день. Однако как именно планируется заставить дальнобойщиков оплачивать эти расходы — пока непонятно.

Федеральное правительство предлагает провести трехстороннюю встречу с правительствами провинций и муниципалитетов, чтобы разработать планы прекращения протеста на фоне того, что "Конвой свободы" не думает расходиться.

Напомним, вчера в Оттаве был объявлен режим чрезвычайного положения, но сколь-нибудь изменить ситуацию это не помогло.