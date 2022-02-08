08 Февраля 2022
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игрушка, ребенок, дети, детский сад (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Екатеринбурге запустили электронный сервис для быстрого перевода ребенка в другой детсад

Теперь родители Екатеринбурга смогут свободно и в кратчайшие сроки перевести своего ребенка в другой детский сад вне зависимости от причины. Начиная с 4 февраля в городе заработал электронный сервис "Перевод в ДОО". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования города, благодаря сервису, пользователи также смогут в режиме реального времени получить информацию о свободных местах в десяти "желаемых" детских садах в двух районах Екатеринбурга.

"При получении информации о наличии свободных мест родитель ребенка может забронировать место в одном детском саду, который его максимально устраивает. Бронь места будет действовать в течение 6 рабочих дней – три дня дается на отчисление из дошкольной организации, куда ребенок ходит, и три дня на зачисление в детский сад, по которому предоставлена информация о наличии свободного места", - сообщили в пресс-службе.

Получить доступ к "Перевод в ДОО" возможно через личный кабинет жителя на официальном портале Екатеринбурга. При этом, воспользоваться сервисом смогут только екатеринбуржцы, чьи дети посещают муниципальные детские сады.

Теги: Екатеринбург, детский сад, перевод, сервис



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