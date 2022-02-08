08 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Эммануэль Макрон (2022) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Путин и Макрон договорились о выводе из Белоруссии 30 тысяч российских военных

Президенты России и Франции договорились о том, что после российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" с территории Белоруссии будут выведены 30 тыс. российских военных, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Официально о такой договоренности не сообщалось.

Также издание сообщает, что Владимир Путин пообещал французскому коллеге не предпринимать новых "военных инициатив" и "вести диалог" о развертывании российских войск. Кроме того, была достигнута договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

По итогам встречи Эммануэль Макрон назвал переговоры "содержательными", напоминает "Коммерсант".

Теги: эммануэль макрон, владимир путин, переговоры



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