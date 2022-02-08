08 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Прокуратура признала незаконным бездействие фонда капремонта Прикамья из-за дефицита средств в 500%

В Пермском крае Ленинский районный суд встал на сторону прокуратуры с иском к краевому фонду капремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура добивалась признания незаконным бездействия фонда. В суд ведомство обратилось после проведения проверки исполнения региональной программы капремонта.

Выяснилось, что стоимость запланированных к проведению в 2020-2023 годах ремонтных работ за счет средств регионального оператора – Фонда капремонта, существенно превышает уровень его финансовой обеспеченности.

"При допустимом законодательством дефиците средств Фонда в 30% фактический показатель только по 2020 году превысил 500%. Несмотря на данное обстоятельство фонд на протяжении более чем двух лет бездействовал, не принимая меры, направленные на восстановление своей платежеспособности. В частности, не разработал и не представил на рассмотрение в правительство региона план соответствующих мероприятий", - сообщили в прокуратуре.

Только во время рассмотрения дела в суде предложения по восстановлению финансовой устойчивости направлены фондом в краевое правительство.

Требования прокурора частично удовлетворены, бездействие регионального оператора признано незаконным. Кроме того, на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края возложена обязанность провести проверку соблюдения Фондом требований к финансовому обеспечению своей деятельности.

Теги: фонд капремонта, дефицит средств



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