С начала года спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз

Спрос на вакцинные туры за границу в 2022 году вырос в 12 раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин пояснил, что россияне резко заинтересовались вакцинными турами из-за возможности путешествовать.

По его словам, в текущем году за иностранным препаратом в месяц выезжает не менее 20 тысяч граждан РФ. В 2021 году такое же количество россиян с теми же целями выехало за весь год.

Самыми популярными направлениями для вакцинных туров стали Сербия, Болгария, Греция, Хорватия, ФРГ, а также Армения.

Ранее сообщалось, что около половины российских туристов хотят отправиться за границу, чтобы там привиться вакциной, одобренной Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения.

Также сообщалось, что в основном наши соотечественники за границей прививаются однокомпонентной вакциной от Johnson & Johnson, поскольку двухкомпонентные препараты потребуют или повторной поездки через несколько недель, или длительного пребывания в стране, что не всегда возможно.