08 Февраля 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Казахстанская авиакомпания FlyArystan начинает полеты из аэропорта "Кольцово"

Начиная с 24 февраля из аэропорта "Кольцово" в Нур-Султан и Алма-Ату можно будет улететь самолетами казахстанской авиакомпании FlyArystan. Новые авиаперевозчик уже запланировал свое расписание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

24 февраля в 02.05 осуществляется вылет из Екатеринбурга в Алма-Ату, куда самолет прибудет в 05.55 местного времени. В дальнейшем рейсы станут еженедельными и будут осуществляться по четвергам. Отправиться в Нур-Султан можно будет уже 26 февраля, а в дальнейшем и каждую субботу: вылет - в 02.45, прибытие - в 05.30 местного времени.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 пассажиров. На данный момент из уральской столицы в Нур-Султан и Алма-Ату по одному рейсу в неделю выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии", трижды в неделю в столицу Казахстана - Air Qazaq.

FlyArystan - первый лоукостер Казахстана, компания выполняет полеты с мая 2019 года. На сегодня во флоте авиаперевозчика 10 воздушных судов Airbus A320, которые ежедневно совершают более 60 рейсов по всему Казахстану и за рубеж. FlyArystan является подразделением авиакомпании Air Astana.

Теги: Кольцово, аэропорт, FlyArystan, полет



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