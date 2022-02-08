08 Февраля 2022
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ДТП пешеходный переход (2018) | Фото:Телевизионная группа &quot;Служба спасения&quot;СОВА&quot;

В ГОСТ по безопасности пешеходов на дорогах включили приёмы из "Формулы-1"

Институт РосдорНИИ (подчиняется Минтрансу РФ) разработал ГОСТ для безопасного пребывания пешеходов на дороге. Раньше для этого аспекта не было отдельного документа: безопасность пешеходов упоминалась в разных ГОСТах, связанных с дорожным движением. Утвердить стандарт планируется к концу текущего года, пишет "Коммерсант".

В новом ГОСТе появляются новые термины: "рефюж", "дивертор", "шикан" – последний вообще пришел из гонок "Формулы-1". Разработчики считают, что это позволит "успокоить движение" автомобилей.

Впрочем, часть новшеств вызывает вопросы у экспертов и ГИБДД. ГОСТ для пешеходов предполагает сокращение числа полос движения и уменьшение их ширины, для ограничения скорости на перекрестках до 20-40 км/ч предлагается приподнимать эти участки на 8 см над проезжей частью. "Шикан" – это "зигзагообразное" (или в виде буквы S) движение машин с помощью направляющих островков. Такие "замедляющие" участки должны появиться на улицах с низкой интенсивностью движения.

Предполагается также снизить скорость движения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Внутри микрорайонов – не более 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения – не более 30 км/ч, за городом – 70 км/ч. Вблизи школ и детских садов переходы также будут приподняты над дорогой – на 7-15 см.

Появятся диверторы – ограждения для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а также рефюжи – защитные элементы перед островками безопасности.

В ГИБДД есть сомнения по поводу "шиканов": спонтанное их внедрение может привести к росту аварийности, считают в инспекции. Также там считают, что приподнятые переходы, совмещенные с "лежачими полицейскими" не смогут преодолевать машины с низким клиренсом.

Теги: гост, безопасность, переход, пешеход, формула-1



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