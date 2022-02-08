08 Февраля 2022
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Общество Новосибирская область
скорая, медицина (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Три новых автомашины минздрав Новосибирской области приобрел для паллиативной службы региона

Автопарк двух поликлиник города Новосибирска и районной больницы Карасука пополнились новыми автомашинами для выезда к пациентам, передает корреспондент Накануне.RU. Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу.

Новый белый автомобиль «Лада Гранта» поможет оперативной работе паллиативного кабинета поликлиники №7, где обслуживается 150 пациентов. Если ранее к ним приходилось добираться на личных автомобилях или на общественном транспорте, то теперь будет задействован транспорт поликлиники. Территория обслуживания – от Ключ-Камышинского плато до Золотой Нивы, в день совершается минимум пять выездов. При этом адреса фактически могут быть в разных концах района.

Врач Евгения Квеглис рассказывает, что работа выездной паллиативной службы зависит от диагноза и состояния пациента. "Очень много онкологических [больных], но не всегда [наши пациенты] – это пациенты в терминальной стадии. Это может быть хронический болевой синдром, неврология, ВИЧ, прогрессирующая деменция, остеомиелиты, некрозы. Много лежачих [больных]. К кому-то мы ездим чуть не каждый день. Когда я беру нового пациента и, допустим, если состояние его тяжелое, нужно подобрать обезболивающие препараты, родственникам постепенно все объяснять. Мы с медбратом выезжаем ежедневно первые 5-10 дней – смотрим динамику, объясняем родственникам, как обрабатывать пролежни, как организовать питание, порой учим, как внутримышечные инъекции делать. Иногда люди не знают банальных вещей – как накормить пациента, как ухаживать за ним, с какой периодичностью перевернуть", - говорит доктор.

паллиативная медицина, скорая(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Таким образом, врач всегда должен быть на связи. Чтобы нуждающиеся в срочной помощи пациенты или их близкие могли позвонить даже в выходной.

скорая, медицина(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также новые автомобили получили новосибирская поликлиника № 2 и Карасукская ЦРБ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональное министерство здравоохранения продолжает развивать паллиативную службу. В частности, в начале 2022 года был открыт дневной стационар, в поликлиниках увеличили количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. Если до 2022 года их было четыре – две взрослые и две детские, то с января 2022 начали работу еще три бригады. До конца года планируется организовать еще шесть – по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят автомашины.

Теги: паллиативная медицина, автомашины, поликлиники, пациенты, больница



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