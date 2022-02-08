В Челябинской области за январь более 3 тыс. детей заразились коронавирусом

В Челябинской области за январь более 3 тысяч детей заболели коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Эльвира Домрачева, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 6% были госпитализированы.

"В основном госпитализируются дети младшего возраста, то есть дети до 3 месяцев и дети первого года жизни. Детский возраст это уже группа риска, соответственно должен быть обязательный осмотр врача при появлении признаков ОРВИ", - рассказала она.