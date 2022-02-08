08 Февраля 2022
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Общество Пермский край
ПМЭФ (2018) | Фото: Накануне.RU

Коллективный иммунитет к COVID-19 в группе "Уралкалий" составляет более 93%

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в группе "Уралкалий" составляет более 93%, сообщили Накануне.RU в компании.

В организации созданы все условия для вакцинации и ревакцинации сотрудников в поликлиниках и во всех здравпунктах на производственных площадках в Березниках и Соликамске. Вакцинировано и ревакцинировано более 17,3 тыс. сотрудников. Всего на реализацию антиковидных мероприятий в 2021 г. было направлено 343,6 млн руб.

Компания неукоснительно соблюдает требования федеральных и региональных органов исполнительной власти, надзорных организаций по охране здоровья персонала в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники обеспечены защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты. За время пандемии было приобретено более 21 млн масок, 168 тыс. антисептиков. В настоящий момент около 2 тыс. человек переведены на удаленный режим работы. Проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта. На предприятиях группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников.

"Приоритетным направлением для "Уралкалия" является охрана здоровья сотрудников. Комплекс предпринимаемых мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, активная прививочная кампания позволили сформировать высокий уровень коллективного иммунитета и обеспечить безопасные условия труда и стабильность производственных процессов", - сказал генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук.

Теги: Уралкалий, Виталий Лаук, коллективный иммунитет



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