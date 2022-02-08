Главы Международной федерации студенческого спорта проверят Екатеринбург перед Универсиадой

С 13 по 17 февраля представители Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) оценят уровень готовности Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе соревнований, делегация будет включать в себя вице-президента ФИСУ Мариана Дымальски, главного секретаря ФИСУ Эрика Сайнтронда и директора департамента летних игр Марка Ванденпласа. Одной из основных целей визита будет осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям. Также гости посетят места проведения всемирной конференции ФИСУ и выставки игр.

В дополнение к выездам на объекты делегаты проведут серию рабочих встреч с представителями дирекции всемирных студенческих игр-2023, где руководителями функциональных направлений будут представлены отчеты о проделанной работе. Также будет организован семинар, на котором члены ФИСУ поделятся своим опытом в области дальнейшего управления объектами инфраструктуры и их подготовки к операционной деятельности.

Как отметили в пресс-службе, программа данной инспекционной поездки является более обширной по сравнению с предыдущим визитом делегации ФИСУ, который состоялся в ноябре 2021 года.

Напомним, в начале этого года Правительство РФ выделило Свердловской области 915 миллионов рублей на предстоящую Универсиаду.