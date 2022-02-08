Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Протестующие канадцы почти полностью блокировали движение с канадской стороны по мосту Амбассадор, соединяющему Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган).

Движение перекрыто фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Открыта лишь одна полоса, по которой из США можно попасть в Канаду.

Участники акции заявили телеканалу CBC, что таким образом они поддерживают дальнобойщиков, протестующих в Оттаве против коронавирусных ограничений.

Напомним, в столице Канады, где уже более недели продолжается митинг дальнобойщиков, объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Джастин Трюдо обвинил протестующих в подрыве экономики Канады. Он отметил, что "это должно прекратиться", пишет Regnum.

Тем временем, "Конвой свободы" добрался до столицы Новой Зеландии. Основные автомагистрали, ведущие в Веллингтон, были остановлены, а дороги вокруг парламента перекрыты.