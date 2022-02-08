08 Февраля 2022
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Мегионнефтегаз, модернизация (2022) | Фото: Мегионнефтегаз

"Мегионнефтегаз" приступил к масштабной модернизации промысловой инфраструктуры

Более 33 млрд рублей направит "Славнефть-Мегионнефтегаз" на повышение надежности нефтепромыслового и газотранспортного оборудования. Реализация инвестпрограммы обеспечит стабильную работу производственной инфраструктуры при наращивании объемов добычи.

Как рассказали Накануне.RU в компании, предусмотрены замена почти 890 км трубопроводов, обновление парка автоматизированных групповых замерных установок и резервуаров для нефти. Принимаемые меры позволят значительно снизить риски отказов технологического оборудования, повысить степень автоматизации, увеличить эффективность и безопасность работы промысловой инфраструктуры.

Реализация масштабной инвестпрограммы рассчитана на пять лет. Основную работу по экспертизе, модернизации, ремонту и реконструкции линейных и площадочных объектов и внутрикустового оборудования выполнят до конца 2024 года.

"Стратегия развития компании базируется на принципах ответственного отношения к вопросам промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Самая масштабная за всю историю "Мегионнефтегаза" программа модернизации инфраструктуры позволит нам значительно улучшить техническое состояние основных промысловых систем, включая обширную трубопроводную сеть", — рассказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. Также он отметил, что реализация программы модернизации будет способствовать снижению экологических рисков, росту операционной эффективности, рациональному использованию ресурсов.

Кроме того, "Мегионнефтегаз" получит дополнительные возможности монетизации растущих объемов попутного нефтяного газа (ПНГ) и обеспечения уровня его утилизации не ниже 95%.

Теги: Мегионнефтегаз, модернизация



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