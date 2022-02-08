08 Февраля 2022
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Политика
Участок набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге (2022) | Фото: Руслан Камалетдинов / facebook.com/uristruslan

На набережной Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге может начаться высотная застройка

На территории набережной Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге может вырасти высотная застройка. Решение об изменении зоны территории было принято на сегодняшнем заседании городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, окончательное решение по застройке еще не принято, однако на сегодняшний день вопрос только в том, какого рода будет эта застройка.

Назначение земельного участка, расположенного в районе улицы Щербакова - линии электропередач - Нижне-Исетский пруд, изменяется с Р-2 (зоны специальных зеленых насаждений) на ЗРЗ (зона развития застройки). Речь идет о территории у завода РТИ, где сейчас находится заброшенная насосная станция. Инициатором изменений выступил ООО "Интербосс-холдинг", который якобы планирует выкупить участок для дальнейшего строительства многоэтажного дома. Однако, по словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Алексея Храмова, застройщику прежде всего придется предоставить администрации подробную документацию, на основании которой власти Екатеринбурга и рассмотрят предложенные варианты размещения социальных объектов.

Участок набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге(2022)|Фото: Руслан Камалетдинов / facebook.com/uristruslanУчасток набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге(2022)|Фото: Руслан Камалетдинов / facebook.com/uristruslan

"Установление зоны ЗРЗ не подразумевает возведение только жилья. Застройщику, который обратился в администрацию, будет необходимо разработать документацию. Если вы посмотрите в редакции генерального плана, вы увидите, что вдоль реки оставлена зеленая полоска - это как раз рекреационная территория общего пользования, которая будет облагорожена для горожан. Есть примеры, когда облагораживает именно застройщик", - рассказал Храмов.

Он также добавил, что моста через реку в этом месте не будет. Вместо этого, обе стороны свяжет трамвайное сообщение, которое будет идти от ТЦ "Дирижабль" до "Новокольцовского" через район "Светлый". Будет ли данный участок дороги предусматривать также и автомобильное сообщение пока неизвестно, однако, как заявил Храмов, с учетом транспортных потоков и перспективной жилой застройки, мост на набережной Нижне-Исетского пруда просто неэффективен.

Теги: Нижне-Исетский пруд, Екатеринбург, набережная, высотка



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