08 Февраля 2022
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Политика Тюменская область
тюмень администрация тюменской области (2008) | Фото: Накануне.ru

Глава Тюменской области уволил заместителя

Замгубернатора Мария Рудзевич покидает пост, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

"Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор", - уточнили в центре.

Рудзевич уволена с 9 февраля. С этого же дня покинет пост в связи с увольнением по собственному желанию управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов.

Теги: Мария Рудзевич, замгубернатора, Александр Моорё



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