Глава Тюменской области уволил заместителя

Замгубернатора Мария Рудзевич покидает пост, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

"Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор", - уточнили в центре.

Рудзевич уволена с 9 февраля. С этого же дня покинет пост в связи с увольнением по собственному желанию управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов.