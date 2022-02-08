Фигурист Нейтан Чен установил новый мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине

08 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Марк Кондратюк на Олимпиаде в Пекине. (2022) | Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Фигурист Нейтан Чен установил новый мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине

В Пекине началось личное первенство по фигурному катанию среди мужчин. С новым мировым рекордом откатал короткую программу американец Нейтан Чен, один из главных претендентов на "золото". Он получил 113,97 балла.

Это уже не первый выход Чена на пекинский олимпийский лед – в командном турнире, который завершился накануне победой россиян, американец также представил короткую программу.

Участие в "команднике" не помогло лидеру российской сборной: Марк Кондратюк, накануне сумевший занять второе место с произвольной программой, в личном первенстве потерял концентрацию и в итоге стал лишь 15-м. Еще ниже расположился Андрей Мозалев – 23-я позиция, его выступление "развалилось" после падения на прыжковом элементе.

Тем не менее, есть и повод для радости: Евгений Семененко, воспитанник Алексея Мишина, заменивший в последний момент в сборной заболевшего Михаила Коляду, выступил совершенно чисто и занимает промежуточную седьмую позицию.

Настоящей сенсацией стало неудачное выступление японца Юдзуру Ханю, который также считался претендентом на победу. Но теперь ему будет гораздо сложнее бороться за медали, поскольку стартовать в произвольной программе после падения на первом прыжке в короткой придется с восьмого места.

Теги: фигурное катание, нейтан чен, олимпиада в пекине



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3448

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети