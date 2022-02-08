Фигурист Нейтан Чен установил новый мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине

В Пекине началось личное первенство по фигурному катанию среди мужчин. С новым мировым рекордом откатал короткую программу американец Нейтан Чен, один из главных претендентов на "золото". Он получил 113,97 балла.

Это уже не первый выход Чена на пекинский олимпийский лед – в командном турнире, который завершился накануне победой россиян, американец также представил короткую программу.

Участие в "команднике" не помогло лидеру российской сборной: Марк Кондратюк, накануне сумевший занять второе место с произвольной программой, в личном первенстве потерял концентрацию и в итоге стал лишь 15-м. Еще ниже расположился Андрей Мозалев – 23-я позиция, его выступление "развалилось" после падения на прыжковом элементе.

Тем не менее, есть и повод для радости: Евгений Семененко, воспитанник Алексея Мишина, заменивший в последний момент в сборной заболевшего Михаила Коляду, выступил совершенно чисто и занимает промежуточную седьмую позицию.

Настоящей сенсацией стало неудачное выступление японца Юдзуру Ханю, который также считался претендентом на победу. Но теперь ему будет гораздо сложнее бороться за медали, поскольку стартовать в произвольной программе после падения на первом прыжке в короткой придется с восьмого места.