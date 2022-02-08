08 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Байден пообещал "положить конец" "Северному потоку-2"

Президент США Джо Байден пообещал "положить конец" газопроводу "Северный поток 2" в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Заявление американского лидера прозвучало по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Байдена, на такой шаг Вашингтон пойдет "если российские танки пересекут границу с Украиной", пишет Regnum.

Напомним, по данным CNN, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча не состоялась из-за неготовности Германии оказаться от "Северного потока-2" в случае "российского вторжения в Украину".

При этом ранее Бербок заявила, что Германия готова включить проект "Северный поток - 2" в список антироссийских санкций в случае вторжения России на Украину.

Теги: джо байден, северный поток-2, украина



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