Байден пообещал "положить конец" "Северному потоку-2"

Президент США Джо Байден пообещал "положить конец" газопроводу "Северный поток 2" в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Заявление американского лидера прозвучало по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Байдена, на такой шаг Вашингтон пойдет "если российские танки пересекут границу с Украиной", пишет Regnum.

Напомним, по данным CNN, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча не состоялась из-за неготовности Германии оказаться от "Северного потока-2" в случае "российского вторжения в Украину".

При этом ранее Бербок заявила, что Германия готова включить проект "Северный поток - 2" в список антироссийских санкций в случае вторжения России на Украину.