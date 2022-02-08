СМИ: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале марта

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале марта, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

Инсайдеры отмечают, что подготовка мероприятия зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В качестве возможных дат рассматриваются 1 и 3 марта.

Интересно, что, согласно информации одного из источников, Путин хочет опередить Джо Байдена, который намерен выступить с аналогичным посланием к конгрессу 1 марта. Если российский президент выступит тоже 1 марта, то обгонит американского коллегу из-за разницы во времени.

Эксперты ожидают, что на этот раз в послании президента значительная часть будет посвящена международной повестке, безопасности, отношениям с США, ЕС и НАТО. Но при этом, как бы ни хотелось Путину говорить о ситуации за границами страны, россиян больше волнуют внутренние вопросы – пандемия, инфляция, экономика, так что их тоже придется затронуть.