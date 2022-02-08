Гордума продлила сроки выдвижения кандидатов в Счетную палату Екатеринбурга

Городская дума Екатеринбурга продлила сроки внесения новых кандидатур на должность председателя местной Счетной палаты. Как передает корреспондент Накануне.RU, ранее вопрос предлагалось закрыть 11 февраля, однако из-за снятия прежних кандидатур, сроки пришлось продлить до 22 февраля.

Напомним, что председатель Счетной палаты Андрей Парунин и экс-глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов отказались от участия в борьбе за должность главы Счетной палаты. По словам председателя городской думы Игоря Володина, кандидаты на место председателя отозвали свои заявления.

Кандидатуру Парунина предложил сам Игорь Володин, Русинова на пост главы Счетной палаты рассматривал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.