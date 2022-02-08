08 Февраля 2022
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Политика За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Глава МИД Германии отменила встречу с Зеленским из-за позиции по "Северному потоку-2"

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за несогласованности позиций по "Северному потоку-2". По данным CNN, переговоры должны были состояться в минувший понедельник.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что встреча не состоялась из-за неготовности Германии оказаться от "Северного потока-2" в случае "российского вторжения в Украину". Также Германия не готова поставлять Украине летальное оружие.  

Киев настаивает на отказе Германии от эксплуатации "Северного потока-2", причем при любых обстоятельствах – состоится российское "вторжение" или нет. Причем в формулировках украинских властей отказ от проекта должен выглядеть именно как санкция, а не как инструмент экономического давления в интересах украинской ГТС.

Теги: анналена бербок, германия, северный поток-2, владимир зеленский



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