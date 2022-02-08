Путин подтвердил готовность России предоставить убежище Порошенко

08 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Украина
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин подтвердил готовность России предоставить убежище Порошенко

Президент России Владимир Путин подтвердил свое обещание предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу. Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру. При этом он подчеркнул, что Россия готова сделать это по гуманитарным соображениям, а не потому, что она одобряет политику Порошенко.

Порошенко отреагировал на слова российского лидера. "Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине", - заявил Порошенко в Facebook-аккаунте.

Как сообщало Накануне.RU, 17 января после 30-дневного отсутствия Порошенко вернулся на Украину из Европы, куда он в спешном порядке бежал сразу после попытки вручить ему подозрение в госизмене. 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство, избрав самую мягкую из всех возможных меру пресечения. Эксперты и не ожидали реального преследования олигарха и считали, что тюрьма ему не грозит, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский еще больше потеряет в рейтинге.

Теги: путин, порошенко, политическое убежище



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3448

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети