Путин подтвердил готовность России предоставить убежище Порошенко

Президент России Владимир Путин подтвердил свое обещание предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу. Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру. При этом он подчеркнул, что Россия готова сделать это по гуманитарным соображениям, а не потому, что она одобряет политику Порошенко.

Порошенко отреагировал на слова российского лидера. "Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине", - заявил Порошенко в Facebook-аккаунте.

Как сообщало Накануне.RU, 17 января после 30-дневного отсутствия Порошенко вернулся на Украину из Европы, куда он в спешном порядке бежал сразу после попытки вручить ему подозрение в госизмене. 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство, избрав самую мягкую из всех возможных меру пресечения. Эксперты и не ожидали реального преследования олигарха и считали, что тюрьма ему не грозит, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский еще больше потеряет в рейтинге.