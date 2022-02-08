На Среднем Урале за год нашли и наказали более 100 лжеминеров

В прошлом году на Среднем Урале было зарегистрировано более 180 сообщений с ложными угрозами актов терроризма. Такие данные привели в Нижнетагильском отделе УФСБ России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, большинство из них были совершены из хулиганских побуждений людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или во время обострения психических расстройств. По данным ведомства, к ответственности в 2021 году было привлечено более 100 лжеминеров.

Напомним, что в начале 2022 года школы Екатеринбурга несколько дней подряд эвакуировали из-за сообщений о минировании, приходящих на электронную почту учебных заведений. Глава города Алексей Орлов высказывался насчет предполагаемых "хулиганов". По его словам, это "вмешательство извне".

В УФСБ по Свердловской области отмечали, что обычно ложные угрозы направляют с компьютеров с измененным IP-адресом, но не называли при этом предполагаемый источник "атак".