08 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
новые трамваи, УКВЗ, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске объявлен аукцион на поставку 30 трамваев за 1,8 млрд рублей

Объявлен аукцион на поставку 30 низкопольных трамваев для Челябинска. Начальная цена закупки – 1 млрд 796,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 24 февраля, победителя определят 28 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, в этом году для Челябинска закупается совершенно новая модель трамвая, отличная от прошлогодней. Это будет полностью низкопольный вагон. Также повышены требования к технической начинке и визуальной составляющей вагона, и разработан новый дизайн вагона.

Напомним, в апреле 2021 года ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" (АО "Синара-Транспортные Машины") заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Первые 10 трамваев компания поставила до 1 сентября, остальные поступили в город до 29 декабря 2021 года.

Теги: трамвай, аукцион, торги,



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