Картину ученицы Малевича в "Ельцин-центре" испортил охранник

Вандалом, разрисовавшим картину ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" в "Ельцин-центре", оказался 60-летний сотрудник ЧОПа, которого и поставили охранять экспонаты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе центра.

"В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской – это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин-центра", - рассказали в пресс-службе. - Центр воздерживался от комментария этой ситуации по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами".

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря, однако в правоохранительные органы дирекция "Ельцин-центра" обратилась только 20 числа. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. руб. К счастью, полотно было застраховано на 75 млн руб. Несмотря на это, в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а вскоре и нашла подозреваемого.