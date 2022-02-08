Володин считает необходимым ужесточить для педофилов наказание за первое преступление

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.

Политик в своем телеграм-канале подчеркнул, что педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые. По мнению Володина, эта позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве.

В январе президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Между тем, ряд парламентариев выступает за пожизненное наказание или химическую кастрацию педофилов впервые совершивших преступление.

Напомним, об ужесточении наказания вновь заговорили после трагедий в Киселевске и Костроме - в обоих случаях задержанные оказались педофилами-рецидивистами.