08 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сгорел мебельный цех в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга огонь уничтожил мебельный цех.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник вечером поступил сигнал о пожаре на улице Академика Вонсовского в уральской столице. На площади в 300 квадратных метров сгорели бытовая техника, производственное оборудование и материалы для производства кухонной мебели. Также огнем была повреждена внутренняя отделка складского помещения.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в первом часу ночи.

Точная причина возгорания в цехе сейчас устанавливается.

Теги: мебель, пожар, цех, МЧС, Екатеринбург



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