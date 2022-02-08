В Екатеринбурге сгорел мебельный цех в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга огонь уничтожил мебельный цех.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник вечером поступил сигнал о пожаре на улице Академика Вонсовского в уральской столице. На площади в 300 квадратных метров сгорели бытовая техника, производственное оборудование и материалы для производства кухонной мебели. Также огнем была повреждена внутренняя отделка складского помещения.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в первом часу ночи.

Точная причина возгорания в цехе сейчас устанавливается.