СМИ: продажи путевок на майские праздники выросли до 20 раз

В России объем бронирования туров на предстоящие майские праздники, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, увеличился в 10–20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как следует из данных крупнейших отечественных агрегаторов, наибольшим спросом пользуется Турция — куда уже куплено больше половины туров. Второе место занимает Египет с долей примерно в 10% от проданных путевок. Замыкает тройку отдых внутри России – показатель около 8%.

В среднем туры на майские праздники подорожали на 20–30%. Как считают эксперты, граждане готовы больше путешествовать, поскольку большинство из них либо переболели COVID-19, либо привились и не так опасаются штамма-"омикрон", пишут "Известия".

Напомним, отдых в Турции может существенного подорожать. Из-за высокого спроса горящих туров в эту страну предстоящим летом не будет. Как ожидается, цены на отдых в Турции поднимутся на 25-50%.